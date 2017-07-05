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  5. 05 Temmuz 2017 18:42

Yeni transfer ilk maçında 45 dakikada 6 gol attı !

Eintracht Frankfurt'un Heftrich'le oynadığı maça Luka Jovic damgasını vurdu.

Yeni transfer ilk maçında 45 dakikada 6 gol attı !
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19 yaşındaki Bosna doğumlu Sırp oyuncu geçtiğimiz günlerde Benfica’dan 2 yıllığına kiralanmıştı. Heftrich maça yedek başlayan genç golcü ikinci yarı başlarken oyuna girdi ve adeta fırtına gibi esti.

Maçın ikinci yarısında 6 gol birden atan Jovic, Alman taraftarları kendine hayran bıraktı. Jovic golleri 47, 52, 73, 74, 81 ve 84. dakikalarda kaydetti. 2 bin 200 kişinin izlediği maçta Haller da ilk yarıda tam 5 gol birden atarak dikkat çeken diğer isim oldu.

E. Frankfurt’un diğer gollerini Oczipka (2), Blum ve Hrgota kaydetti.

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