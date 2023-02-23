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Almanya'da yangında yaralanan Türk futbolcu hayatını kaybetti

Almanya'da yangında yaralanan Türk futbolcu hayatını kaybetti
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Almanya’da geçtiğimiz yılın aralık ayında çıkan yangında ağır yaralanan 22 yaşındaki futbolcu Bilal Özkara hayatını kaybetti.

Almanya’da geçtiğimiz yılın aralık ayında çıkan yangında ağır yaralanan 22 yaşındaki futbolcu Bilal Özkara’dan kötü haber geldi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Essen Borbeck’te 17 Aralık 2022’de çıkan yangında ağır yaralanan Bilal Özkara, yaşamını yitirdi. İki katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan Özkara’yı itfaiye ekipleri binanın çatı katından girerek dumanlar içerisinde ağır yaralı olarak asansörlü merdiven ile evden çıkarılmış ve ağır yanıkları olan genç futbolcu hastaneye kaldırılmıştı. Almanya 3'üncü Ligi'nde (Oberliga) mücadele eden SV Schermbeck takımında oynayan Özkara için takımı yardım kampanyası başlatmıştı.

Bilal Özkara’nın cenaze namazı 24 Şubat Cuma günü Mülheim an der Ruhr kentindeki Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Etiketler almanya türk futbolcu ölüm
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