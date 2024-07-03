Almanya'dan Türk vatandaşlarına Hollanda maçı için vize kolaylığı

Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etmeleri zorlaşırken, Almanya ve Hollanda, Türkiye maçı için vize krizine yönelik adımlar atmaya başladı.

Geçen yıl Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularının yüzde 16.1'i reddedildi. Vize krizi her geçen gün daha da derinleşiyor...

Türk vatandaşlarının vize alırken vakit kaybetmemesi adına EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye için Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri platformu harekete geçti.

Platform, 6 Temmuz'da Berlin Olympiastadion'da oynanacak olan çeyrek final Hollanda - Türkiye maçına bileti olan taraftarların vize işlemlerini kısa sürede sonuçlandıracak bir uygulama başlattığını duyurdu.

Platformdan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Milli Futbol Takımı’nın 06.07.2024 tarihinde Berlin'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalin karşılaşmasına çıkma şansını elde etmesi nedeniyle, Almanya’nın Türkiye’de bulunan üç dış temsilciliği, bu maça bileti olan taraftarlar için kısa sürede sonuçlanacak vize uygulaması başlatıyor.

İlgilenen başvuru sahipleri, randevusuz olarak 3 ve 4 Temmuz 2024, Çarşamba ve Perşembe günlerinde, saat 09.00 ile 14.00 arasında, normalde gerekli olan tüm başvuru evraklarını (turist vizesi, bkz. 06 No’lu Bilgi Notu Bilgi Notu / Infoblatt 06 - Turistik Amaçlı Vize / Visum für touristische Reisen - Auswärtiges Amt (diplo.de)) Ve maç biletinin belgesini eksiksiz bir şekilde ibraz ederek vize başvurusunda bulunabilirler. Başvurular yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir’deki iDATA vize kabul merkezlerinde yapılmalıdır ve önceden randevu alınmasına gerek yoktur.

Tüm şartların yerine getirilmesi halinde, vizenin en geç 05 Temmuz tarihinde çıkması amaçlanmaktadır. Bu hızlandırılmış prosedür, ihbar süresinin kısa olması sebebiyle Türkiye’de vize başvurusunda bulunan çok sınırlı sayıda taraftara uygulanabilecektir.