Almanya'yı deviren İspanya yarı finale yükseldi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
EURO 2024 çeyrek finalinde İspanya, ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya ile Almanya, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadeleyi İspanya, ev sahibi ekibe karşı uzatma devresinde 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol