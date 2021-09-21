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  4. Altay forması giyen Erhan Çelenk'ten alkışlanacak Fair-play hareketi

Altay forması giyen Erhan Çelenk'ten alkışlanacak Fair-play hareketi

Altay forması giyen Erhan Çelenk'ten alkışlanacak Fair-play hareketi

Çaykur Rizespor-Altay maçında sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Altay forması giyen Erhan Çelenk, Baiano'nun sakatlığının ardından rakip kaleye çok yakın olmasına rağmen topu dışarı atarak büyük alkış topladı.

Çaykur Rizespor-Altay maçında sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Altay forması giyen Erhan Çelenk, Çaykur Rizesporlu Fabricio ile kanatta ikili mücadele halinde iken Fabricio'nun adelesinin atıp yere düşmesiyle önündeki boşluk alandan gole gidebilecekken Erhan Çelenk durdu ve topu taça attı.

TRİBÜNLERDEN DESTEK!
Rizespor tribünlerinden Erhan'a destek geldi. Rakip takım taraftarları tarafından tebrik edilen tecrübeli oyuncuya, "Helal olsun sana, helal olsun şık şık" tezahüratları yapıldı.

İŞTE O ANLAR

 

Etiketler altay çelenk forma
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