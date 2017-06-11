Altınordu’da ‘Beyin Merkezli Eğitim’

Belçika Futbol Federasyonu, Milan, Barcelona, Real Madrid, Anderlecht, Genk ve Standard Liege gibi kulüplerde görev yapan ekip, Altınordu altyapısında ilk eğitimlerini verdi. Belçikalı ekibin, Altınordulu antrenörlere eğitim verip, oyuncuların gelişimlerini sağlayacağı, futbolculara zor durumlarda çözüm yolu üretecek teknikler öğreteceği, bu sayede gençlerin futbol zekalarının gelişeceği belirtildi.

Türkiye’de oyuncu gelişiminde sorunlar bulunduğunu söyleyen Michel Bruyninckx, “Türkiye’de, U17 Avrupa Şampiyonu Milli Takım’dan geriye hiçbir oyuncu kalmadığını gördük. Bu, normal bir durum değil. Türk gençleri sahada çok duygusal, heyecanlarını kontrol edemiyor ve beynini nasıl kullanması gerektiğini tam olarak bilemiyor. Bu, çok önemli bir eksiklik” dedi. Elit Performans Direktörü Graper, “Dünyanın en önemli kulüpleriyle çalıştım. Gerçek yetenekler Altınordu’da. Bu sistem kısa sürede Avrupa seviyesinde bir çok oyuncunun yetişmesini sağlayacak” diye konuştu. Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Avrupa çapında nitelikli futbolcu yetiştirmek için bu eğitimin verilmesi gerekiyor” yorumu yaptı.

Eğitimlere katılan genç oyunculardan Barışcan Işık Altunbaş ise şunları söyledi:

“Gerçekten çok merak ettiğimiz bir programdı. Beynimizin iki lobunu aynı anda kullanmaya yönelik antrenmanlar yaptık. Başlangıçta zor gibi görünse de ayrıntıyı çözdüğümüz anda başardığımızı gördük. Türkiye’de topa odaklı bir futbol var. Avrupa’da ise alan odaklı bir sistem uygulanıyor. Bana göre temel farkımız da bu. Biz de kendimizi bir an önce bu seviyeye getirmek istiyoruz.”

Öte yandan U16 ve U17 takımlarında genel kaptanlık görevi yapan Gökhan Ersoy ile geçen sezon UEFA Gençlik Ligi’nde U19 takımını çalıştıran, daha sonra ise U15’in antrenörlüğüne getirilen Gökhan Ertunç’un görevlerine son verildi.