Altınordu'dan 'garanti' taktiği !

Süleyman ve Oğuzhan’ı 3’üncü Lig takımı Osmaniyespor’a, Murat’ı yine 3’üncü Lig’den Ankara Adliyespor’a, Anıl’ı ise 2’ncu Lig temsilcisi Fethiyespor’a hiçbir ücret almadan veren Altınordu yönetiminin, bu oyuncular için her iki yarıda 8’er maç oynama ve bu müsabakalarda en az 45 dakika sahada kalma garantisi istediği ortaya çıktı. Söz konusu kulüplerle bu konuda protokol yapan kırmızı lacivertlilerin, anlaşmaya uyulmaması halinde futbolcuyu derhal geri alma hakkına sahip olduğu belirtildi.

“Gençlerimizin gittikleri kulüplerde yedek kulübesine mahkum olmalarını istemiyoruz” diyen Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, “Amacımız onların maç tecrübesi kazanıp, hazır bir şekilde geri dönmelerini sağlamak. Hepsini takip edeceğiz. Anlaşmaya uyulmaması halinde geri alacağız” dedi. Kadrodaki gençlerden Hilmi, Cihat ve Hamit’i de kiralık vereceklerini belirten Gündoğdu, “Geçen sezon Karacabey Birlikspor’a kiraladığımız Muhammed Rıdvan orada başarılı ve istikrarlı bir performans ortaya koymuştu. Çocuğumuz şimdi A takımımızla birlikte kampta. Bu sezon kiraladığımız gençler de ileride Altınordu formasını giyecekler” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR KAMPI BAŞLADI

Altınordu, üçüncü etap hazırlıkları için Afyonkarahisar’a gitti. Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, 5 gün boyunca Afyonkarahisar’da çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Yarın Denizlispor, perşembe günü de Eskişehirspor ile özel maçta karşı karşıya geleceğiz. Tüm oyuncularımızı kampa dahil ettik” dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Gündoğdu, “Gaziantep Gazişehir FK’dan orta saha Okan Derici’yi çok istiyoruz. O da bizi gelmeyi çok istiyor. Bu transfer gerçekleşmezse kendi içimizden bir genci orta alana monte ederiz” dedi.