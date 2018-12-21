Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması!

Anderlecht'te yönetim değişikliğinin yapılmasının ardından Phillip Cocu'nun göreve geleceği Belçika basınında manşetlere çıktı.

Hollanda'da 3 sezon üst üste şampiyon olan Phillip Cocu'nun tüm Belçika basınında yazılmasının ardından konuşan Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, "Teknik direktör değişikliği için hızlı hareket ediyoruz. Çarşamba günü bir antrenörle anlaşmıştık ama ardından sözlü anlaşmamız resmiyete dökülmedi." dedi.

Yeni teknik direktörün ne zaman açıklanacağıyla ilgili gelen soruya Verschuren, "Çok yakın bir zamanda açıklayacağız. En doğru ismi arıyoruz. Önümüzde 80'den fazla aday var ve hepsinin üstünde çalışıyoruz. Cocu da bu isimlerden biri, saklamıyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı. Kaynak: Sporx