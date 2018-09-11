Andre Ayew Cocu'dan bunu istedi !

Andre Ayew'in gerçek mevkii olan sol kanatta oynamak için Phillip Cocu ile özel bir görüşme yaptığı belirlendi.

Ganalı yıldızın, "Solda yeteneklerimi daha iyi kullandığımı düşünüyorum" diyerek hocasından istekte bulunduğu öğrenildi.

Kariyeri boyunca çıktığı 360 resmi maçın 165'inde sol açık oynayan Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'de ise görev aldığı 5 maçın 3'ünde sağ açık görev yaparken, 1'er kez ise sol açık ve on numara oynadı.

Ayew, kariyerinde sadece 31 maça sağ açık çıktı.

SOLDA 53 GOL, 20 ASİST

Andre Ayew, sol kanat oynadığı 165 maçta 53 gol-20 asistlik performans sergilerken, sağda ise 31 karşılaşmada 6 gol-5 asistle oynadı.