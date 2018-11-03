Andre Ayew, Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım derbiyi değerlendirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Olaylı sona eren mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, mücadelede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener ile ilgili üzgün olduklarını belirterek, "Şener soyadlı taraftarımız ölmüş. Bunlar aslında her zaman futbolun önüne geçiyor. Bu durumda da oyuna çok fazla yansıma yapmak çok kolay olmuyor. Bazı şeyler hayatta futboldan daha önemlidir. O da ailemizden biriydi. Fenrbahçe olarak ailesine başsağlığı diliyoruz. Umarım bu süreçte güçlü olurlar. Biz de her zaman bu süreci atlatmaları için onlara destek olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu tür maçlarda biraz daha saygı bekliyoruz"

Mücadele öncesi ısınmaya çıktıklarında Ryan Donk ile yaşadıkları gerginliğin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu şu yanıtı verdi:

"Futbolun bir parçası özellikle de derbi maçlarının bir parçası. Bütün dünyanın izlediği bir maçta tabi ki biraz daha saygı bekliyoruz. Yaptığı hareketten çok mutlu olmadık ama geçti artık önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor."

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide bir gol atan bir de asist yapan Mathie Valbuena, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mathie Valbuena, "Uzun bir aradan sonra 11'de başladığım için ve takıma katkı verdiğim için mutluyum. Zor bir dönemden geçtim. Rekabeti seven bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarımı dışarıdan izlemek de zordu. Ben bir profesyonelim ve kendimi sürekli hazır tuttum. Takıma katkı sağlamak için arzulu çıktım. Önemli olan Valbuena değil takımdır. Sıra dışı bir takım görüntüsü çizdik. Maç sırasında kötü haber aldık, genç bir taraftarımızın vefat ettiğini duyduk. Yüreğimizi yaktı, onu düşününerek de sahadaydık. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vefat haberinden sonra taraftarımız için oynadık." dedi

Açıklamalarına devam eden Valbuena, "Asla pes etmem. Hayatım boyunca pes etmedim. Oynadığım kulüplerde hep en iyisini vermeye çalıştım. Çalışmanın karşılığını alıyorum. Oynamadığım zaman mutlu olmam, hiçbir futbolcu olmaz. Dediğim gibi önemli olan Valbuena değil, takım. Kendimi iyi hissediyorum ve çalışmalarıma devam edeceğim. İnsanların kafasında benimle ilgili soru işaretleri olabilir ama bunlar aldırmadan çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ: SEVİNMİYORUZ, 3 PUANI KAÇIRDIK

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ise, "Biz böyle geri dönüşlere alışığız" dedi.

Hasan Ali Kaldırım ayrıca, "Oyuna iyi başladık ama tecrübesizlik mi diyeyim artık, genç arkadaşlarımız var, son pasları iyi kullansak öne geçebilirdik. Başka bir şey söylemiyorum futbol hakkında. Devre arasında acı haber aldık. Koray kalp krizi geçirmiş, 2. devre onun için oynadık. Koray için kazanmak isterdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Şu anda ne desek boş. Maçtan önce de motiveydik. takım arkadaşlarıma şunları söyledim. "Üzerimizdeki forma 3-0 geriderken, 2. devre 4 gol atarak kazandı" Biz sevinmiyoruz, 3 puanı kaçırdık" sözlerini kullandı

