Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi: Fenerbahçe'ye dönüyorum

Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi ve yapılan paylaşım dikkatleri çekti.

Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

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Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçeye dönüyorum @fenerbahce

Andre Ayew "MOPAO" (@andreayew10)in paylaştığı bir gönderi (7 Oca, 2020, 8:24öö PST)

Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.

