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  4. 07 Ocak 2020 20:12

Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi: Fenerbahçe'ye dönüyorum

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in İnstagram hesabı hacklendi.

Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi: Fenerbahçe'ye dönüyorum
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Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi ve yapılan paylaşım dikkatleri çekti.

Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Bu gönderiyi Instagramda gör

Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçeye dönüyorum @fenerbahce

Andre Ayew "MOPAO" (@andreayew10)in paylaştığı bir gönderi (7 Oca, 2020, 8:24öö PST)

Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.

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