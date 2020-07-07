Ankara'da gollü beraberlik: Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı... Başkent ekibi 61. dakikada Stancu ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıdan oyuna giren Emre Belözoğlu, 81. dakikada attığı harika golle skoru eşitledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 50, Başkent ekibi ise 33 puana yükseldi.

JAİLSON'DAN HATALAR

Fenerbahçe'de karşılaşmaya stoper olarak başlayan Jailson ilk 10 dakikada yaptığı hatalarla taraftarı çıldırttı. Teknik direktör Tahir Karapınar, 21. dakikada Jailson'u orta sahaya çekerken, Ozan Tufan stoperde görev yaptı. Brezilyalı oyuncu 45. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Fenerbahçe, ilk 3 için umutların açıldığı haftada yaptığı bu puan kaybıyla yara aldı.