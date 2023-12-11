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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan iki kırmızı kartın çıktığı maç 1-1 berabere sona erdi.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

 Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı! - Resim : 1

Etiketler saldırı süper lig hakem
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