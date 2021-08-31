Anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Kaan Ayhan için yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca stoper transferinde rotasını Francisco Montero’ya çeviren Beşiktaş, Atletico Madrid ile görüştü ve anlaştı.

Siyah beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu kadrosuna kattı. 750 BİN EURO

22 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz sezon da Beşiktaş forması giymişti. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Montero'nun bonservisini 750 bin Euro'ya satın aldı. EVRAKLAR YETİŞİRSE İSTANBUL'A GELECEK

Atletico Madrid, Montero'nun satılması durumunda yüzde 50 hakka sahip olacak. Tecrübeli futbolcunun bu akşam Türkiye'de olacağı bildirildi.