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  4. 07 Ekim 2017 13:58

Antalyaspor'da Nasri'nin maaşı kriz çıkardı

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'nin, yıllık 7 milyon Euro kazandığı bilgisi ortalığı karıştırdı.

Antalyaspor'da Nasri'nin maaşı kriz çıkardı
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Fransız oyuncunun kamuoyuna açıklanan ücretinin 4 milyon Euro olmasına rağmen, açıktan aldığı parayla yıllık ücretinin 7 milyon Euro’ya kadar yükseldiği konuşuluyor.

İDMANDA ÇALIMBAY İLE TARTIŞMA

Yıldız oyuncunun hem aldığı yüksek ücret hem de idmanlardaki umursamaz havası ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.

Nasri’nin, Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda, hocanın verdiği taktiksel direktiflerine, ‘Burada ben istediğim gibi davranırım. İstediğim hareketi, istediğim şekilde yaparım’ diye karşı çıktığı ve yaşanan bu gelişmelerin de Rıza Hocanın takımdaki sonunu getirdiği iddia ediliyor.

Bu arada sezon başında Galatasaray’da da gündeme gelen Nasri, yıllık 6 milyon euro talip etmişti.

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