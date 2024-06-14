Anthony Nwakaeme yeniden Trabzonspor'da

Anthony Nwakaeme, 2018-2022 yılları arasında forma giydiği Trabzonspor'a geri döndü ve kulüp transferi resmi olarak açıkladı.

2018-2022 yılları arasında Süper Lig'de Trabzonspor'un formasını giyen Anthony Nwakaeme, yeniden Süper Lig'e döndü. Trabzonspor, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Trabzonspor'un yayınladığı videoda konuşan Anthony Nwakaeme, "Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.