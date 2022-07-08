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Antrenmana elektronik sigara ile çıkan Gennaro Gattuso dünya gündemine oturdu

Antrenmana elektronik sigara ile çıkan Gennaro Gattuso dünya gündemine oturdu

i... İspanyol ekibi Valencia'da teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan futbol adamı Gennaro Gattuso sosyal medyada gündem oldu.

Aktif futbolculuk kariyerini İsviçre ekibi Sion'da 2013 yılında noktalayan Milan efsanesi Gennaro Gattuso, futbolculuğun ardından Milan, Palermo, Napoli gibi takımlarda teknik direktör olarak futbol yaşantısını sürdürüyordu.

İSPANYA'NIN GÜNDEMİNE OTURDU!

Bu sezon için ise İspanya ekibi Valencia ile anlaşan ve yeni takımının başına geçen İtalyan çalıştırıcı ilk antrenmanında yaptığı hareketle İspanya basınında gündem oldu.

Gattuso futbolculuk dönemindeki sıra dışı karakterini, teknik direktörlüğüne de taşırken Valencia ile olan antrenmanına sigara içerek çıktı.

ELEKTRONİK SİGARA İÇTİ!

Futbolculuk zamanında da agresif tavırlarıyla bilinen Gattuso, Valencia antrenmanında elektronik sigara içti ve hem sosyal medyada, hem de İspanyol basınında en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bazı taraftarlar Gattuso'ya tepki gösterirken, 'takımdan gönderilsin' şeklinde yorumda bulunan taraftarlar olduğu da görüldü.

 

Etiketler ispanya sigara
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