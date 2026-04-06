Apar topar hastaneye kaldırılan Lucescu'dan kötü haber
Milli Takım antrenmanında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Milli takım antrenmanı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Cuma günü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde kalp krizi geçiren tecrübeli spor adamı Mircea Lucescu'nun sağlık durumu hakkında Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete açıklamalar yaptı.

80 yaşındaki usta teknik adamın sağlık durumu hakkında konuşan Bakan Rogobete, teknik direktörün rahatsızlığının nasıl gelişeceği konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da, sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu; yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu kötüleşti" dedi.

Lucescu'nun rahatsızlığının seyrine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Bakan, "Tıbbi teşhis hakkında yorum yapmak veya tahminde bulunmak benim için zor," diyerek teknik direktörün yoğun bakımda tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nin resmi açıklamasına göre ise, Mircea Lucescu'nun durumu Pazar gecesi kötüleşti.

Hastane yetkilileri, hastanın Cumartesi akşamından beri tekrarlayan kalp ritim bozukluğu atakları geçirdiğini ve bu ataklara ilk müdahalenin kardiyoloji bölümünün acil ekibi tarafından yapıldığını açıkladı. Ancak Pazar gecesi, kalp ritim bozuklukları şiddetlendiği ve tedaviye yanıt vermez hale geldiği; bu da acil olarak yoğun bakım ünitesine nakledilmeyi gerektirdiği açıklandı.

DHA

Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı
3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler!
3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler!
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı!
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı!
''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü!
''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü!
Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi!
Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi!
İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar!
İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar!
Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var!
Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var!
Etiketler Mircea Lucescu teknik direktör kalp krizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göklerin milli hayalet avcısı KIZILELMA ve ASELSAN KARAT’tan tarihi uçuş! Göklerin milli hayalet avcısı KIZILELMA ve ASELSAN KARAT’tan tarihi uçuş! Akaryakıt fiyatları uçuyor! Motorine ve benzine çifte zam geliyor! Toplam zam 10 TL'ye dayandı! Akaryakıt fiyatları uçuyor! Motorine ve benzine çifte zam geliyor! Toplam zam 10 TL'ye dayandı! Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var! Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var! ''Özel yerine Kılıçdaroğlu olsa...'' anketinden dikkat çeken sonuç! ''Özel yerine Kılıçdaroğlu olsa...'' anketinden dikkat çeken sonuç! Medya dünyasında deprem! Yılmaz Özdil istifa mı etti ? Medya dünyasında deprem! Yılmaz Özdil istifa mı etti ? Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi! Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi! La Casa de Papel'in güzel Tokyo'su Úrsula Corberó anne oldu! La Casa de Papel'in güzel Tokyo'su Úrsula Corberó anne oldu! IBAN'a para transferindeki tek bir kelime yüzünden hem parasından hem de parasından oldu IBAN'a para transferindeki tek bir kelime yüzünden hem parasından hem de parasından oldu Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı! Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı! İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar! İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı için trio kararını verdi! 3 hakemden ortak görüş! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı için trio kararını verdi! 3 hakemden ortak görüş! Ünlü ''kabadayı'' Kürt Ahmet hayatını kaybetti; cenazesinde dikkat çeken isimler vardı... Ünlü ''kabadayı'' Kürt Ahmet hayatını kaybetti; cenazesinde dikkat çeken isimler vardı... Derbi sonrası yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin penaltısı için hangi futbol yorumcusu ne dedi ? Derbi sonrası yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin penaltısı için hangi futbol yorumcusu ne dedi ? 3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler! 3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler! Epstein dosyasında adı geçen ünlü manken sessizliğini bozdu Epstein dosyasında adı geçen ünlü manken sessizliğini bozdu Hasan Can Kaya bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlandı Hasan Can Kaya bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlandı Yeni haftanın hava durumu raporunda sağanak alarmı verildi; bu illerde yaşayanlar dikkat! Yeni haftanın hava durumu raporunda sağanak alarmı verildi; bu illerde yaşayanlar dikkat! SGK'dan büyük temizlik! 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi: Sahte sigorta tuzağına ağır darbe! SGK'dan büyük temizlik! 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi: Sahte sigorta tuzağına ağır darbe! ''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü! ''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü! Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt geldi Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt geldi