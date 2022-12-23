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Aralarında Süper Lig ekibinin de olduğu 10 takıma puan silme cezası verildi!

Aralarında Süper Lig ekibinin de olduğu 10 takıma puan silme cezası verildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

TFF'nin Türk kulüplerine verdiği lisans süresi doldu. TFF'den yapılan açıklamada aralarında Süper Lig kulüplerinin de bulunduğu 10 kulübe 2022-23 sezonu için zorunlu olan lisanslarını çıkarmadığı gerekçesiyle, TFF tarafından cezaya çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

Puan silme cezası alan kulüpler:

-Kayserispor
-Denizlispor
-Altay
-BB Erzurumspor
-Yeni Malatyaspor
-Bayburt Özel İdare
-Balıkesirspor
-Menemen FK
-Serik Belediyespor
-Somaspor

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi."

Etiketler süper lig puan puan silme ceza
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