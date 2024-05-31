Arda Güler adını tarihe yazdırdı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, futbol piyasasında transfer değeri en yüksek futbolcuları sıraladı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, ilk 100'e giren tek milli futbolcu oldu.

Avrupa liglerinde sezonlar sona ererken gözler yaklaşan transfer sezonuna çevrildi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) de küresel çapta en değerli 100 futbolcuyu listeledi.

CIES tarafından oluşturulan listede, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz da yer aldı.

Bu sezon şans bulduğu 12 lig maçında 6 gol atan 19 yaşındaki yıldız isim, piyasa değerini de yükseltirken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından en değerli 100 futbolcu arasında gösterildi.

Piyasa değeri 67,9 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler, 100 futbolcu arasında 90. sıradan kendisine yer buldu.

En değerli 100 futbolcunun bulunduğu listede ülkemizden başka futbolcu yer almadı.

Listeye göre İngiliz Jude Bellingham şu anda dünyada transfer piyasasında en yüksek değere sahip oyuncu konumunda. CIES tarafindan yapılan değerlendirmeye göre, Real Madrid'deki başarılı ilk sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi finaline sadece birkaç gün kala, adil fiyatı şu anda 280 milyon €'ya ulaştı.

Manchester City'nin forveti Erling Haaland en yüksek değere sahip ikinci oyuncu (255 milyon €) konumunda. Norveçli golcü, Real Madrid'in Brezilyalı ikilisi Vinícius Júnior (241 milyon €) ve Rodrygo Goes'un (221 milyon €) yanı sıra takım arkadaşı Phil Foden'in (204 milyon €) önünde yer alıyor.

Listedeki en değerli 20 futbolcu ise şöyle sıralandı: