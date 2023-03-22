Arda Güler'den Mesut Özil'e duygu dolu mesaj

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kariyerinde Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını açıkladı.

Özil'in açıklaması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genç bir futbolcu için idollerinden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyip senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için teşekkürler abi."