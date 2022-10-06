Arda Güler'e dudak uçuklatan teklif!

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler'e Avrupa'dan rekor bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan Arda Güler için teklifler yağmaya devam ediyor. Fizik olarak yeterli seviyede olmadığı için Jorge Jesus'un oynatmadığı iddia edilen Arda Güler'e reddetmesi zor bir teklif geldi.

FİZİK OLARAK YETERSİZ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Arda Güler ile ilgili kararını verdiği iddia edildi. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz gördüğü için Arda'yı oynatmadığı öğrenildi.

AJAX'TAN BİR HAMLE DAHA!

Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısını 25 milyon Euro'luk teklifle çalan Ajax, yine aynı teklifle sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi. Devre arasında Arda'yı takıma katmak isteyen dünya devi, Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyor.

ARDA GÜLER VE GALATASARAY GERÇEĞİ

SELÇUK İNAN AÇIKLADI



Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan, deneyimli çalıştırıcının ayrılığıyla birlikte Domenec Torrent'in ekibinde bulunmayan Selçuk İnan çarpıcı açıklamalarda bulundu.



ARDA GÜLER İTİRAFI



Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler hakkında konuşan Selçuk İnan, Fatih Terim ile birlikte oyuncuyu küçük yaşlardan itibaren izlediklerini Milliyet'e belirtti. İşte Selçuk İnan'ın sözleri...



"GENÇ YAŞTAN BERİ TAKİP EDİYORUZ"



"Arda Güler çok çok önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son zamanlarda gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu. Genç yaştan beri onu takip ediyoruz."



"FATİH TERİM İLE BİRLİKTE İZLEDİK"



"Fatih Terim ile izledik onu. Hocaya ondan ben bahsetmiştim, iyi bir oyuncu diye. Sonra beraber izledik. Hoca da 'Dediğin kadar varmış' dedi. Çok iyi ve özel bir oyuncu"



"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"



"2011/12'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bana teklif geldi. Diğer takımlardan da teklifler aldım. Daha fazla ücretler de teklif edildi."

"HEDEFİM HEP GALATASARAY'DI"



"Ancak daha önce de söylemiştim benim hayalim, hedefim hep Galatasaray formasını giymekti, kaptanlık yapmaktı. Şükür, bunları yaşadım. İstediğim başarıları da yakaladım."