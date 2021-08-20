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Arda Güler'e frikik kullandırmayan Sosa'ya büyük tepki

Arda Güler'e frikik kullandırmayan Sosa'ya büyük tepki

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Helsinki maçının son dakikasında genç yetenek Arda Güler'e frikik kullandırmayarak tepki çekti.

Fenerbahçe-Helsinki maçına genç oyuncuların performansı damga vurdu. Muhammed Gümüşkaya'nın gol attığı ve Arda Güler'in forma şansı bulduğu maçta ilginç bir an da yaşandı.

SOSA FRİKİĞİ KULLANDI, ORTALIK KARIŞTI

Maçın son anlarında tehlikeli bir noktandan frikik kullanan Fenerbahçe'de topun başına Arda Güler ve Jose Sosa geçti. Bu anda Fenerbahçeli taraftarlar 'Arda, Arda' şeklinde slogan tutmaya başladı. Ancak Sosa, Fenerbahçe tribünlerinin bu isteğine karşılık vermedi ve frikiği kullandı. Sosa'nın frikik vuruşu rakip barajında kalınca tribünler Arjantinli futbolcuya tepki gösterdi.

"BU SEFER OLMADI"

Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu Arda Güler, "En büyük hayalim burada o topun başına geçmekti. Bu sefer olmadı. Umarım bir dahakine gol atabilirim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI
Maçın üstünden saatler geçmesine rağmen Fenerbahçeli taraftarların tepkisi dinmedi. Twitter'da en çok konuşulan olaylar arasına giren Sosa'ya tepki gelmeye devam ediyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmayan Arjantinli oyuncu için Fenerbahçeli taraftarlar oldukça öfkeli durumda.

Etiketler Fenerbahçe arda güler sosa frikik
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