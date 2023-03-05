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Arda Güler'e hem destek hem tepki

Arda Güler'e hem destek hem tepki
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'e tribünlerden hem destek hem de tepki geldi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe seyircisi oynadığı Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Sarı-Lacivertliler adına goller Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan gelirken, Portekizli teknik adam Jorge Jesus mücadeleye farklı bir ile çıktı. Uzun bir aranın ardından ilk 11'de genç yıldız Arda Güler'e yer veren Jesus, genç oyuncuyu karşılaşmanın 60. dakikasında kenara alırken, oyuna İrfan Can Kahveci'yi dahil etti.

TEPKİ VE ALKIŞ BİR ARADA!

Genç 10 numara oyundan çıkarken ilginç bir an yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların alınmadığı mücadelede, Arda Güler saha kenarına doğru yöneldiği esnada Kayseri'deki tribünlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı oyuncuyu alkışladı. Oyundan çıkarken Arda'yı alkışlayan gruba, tepki gösterenler ıslıkla karşılık verdi.

SEMBOLİK KUTLAMA

Fenerbahçeli futbolcular, Kayserispor maçından sonra boş olan deplasman tribününün önüne gidip alkışlayarak sembolik bir kutlama yaptı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe arda güler süper lig
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