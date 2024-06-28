Arda Güler'in telefon rehberi gündem oldu: Rüdiger aradı, Ancelotti de yazmış...

Real Madrid'de forma giyen ve EURO2024 için mücadele eden 19 yaşındaki Arda Güler'in maç sonrası telefonuna bakarak arayan ve mesaj atanlar söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin EURO 2024 mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, büyük sevinç yaşatmış; dünya manşetlerinde yer almıştı. Türkiye'nin ikinci golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Arda Güler'e ise dünya basını övgüler yağdırmıştı.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve milli takım formasıyla EURO 2024'te göz kamaştıran Arda güler'in telefon rehberi sosyal medyada gündem oldu.

Gürcistan maçının ardından Arda Güler, telefonuna bakarak “Rüdiger aradı, ‘Çok güzel gol atmışsın’ yazmış. Ancelotti de yazmış, ben şimdi hepsine geri döneceğim sağ olsunlar.” Arda Güler'in telefon rehberi sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bir erkeğin en karizma olduğu an" yorumlarına neden oldu.