  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Arda Güler'in telefon rehberi gündem oldu: Rüdiger aradı, Ancelotti de yazmış...

Arda Güler'in telefon rehberi gündem oldu: Rüdiger aradı, Ancelotti de yazmış...

Arda Güler'in telefon rehberi gündem oldu: Rüdiger aradı, Ancelotti de yazmış...
Güncelleme:

Real Madrid'de forma giyen ve EURO2024 için mücadele eden 19 yaşındaki Arda Güler'in maç sonrası telefonuna bakarak arayan ve mesaj atanlar söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin EURO 2024 mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, büyük sevinç yaşatmış; dünya manşetlerinde yer almıştı. Türkiye'nin ikinci golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Arda Güler'e ise dünya basını övgüler yağdırmıştı.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve milli takım formasıyla EURO 2024'te göz kamaştıran Arda güler'in telefon rehberi sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler'in telefon rehberi gündem oldu: Rüdiger aradı, Ancelotti de yazmış... - Resim : 1

Gürcistan maçının ardından Arda Güler, telefonuna bakarak “Rüdiger aradı, ‘Çok güzel gol atmışsın’ yazmış. Ancelotti de yazmış, ben şimdi hepsine geri döneceğim sağ olsunlar.” Arda Güler'in telefon rehberi sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bir erkeğin en karizma olduğu an" yorumlarına neden oldu.

Arda Güler'in telefon rehberi gündem oldu: Rüdiger aradı, Ancelotti de yazmış... - Resim : 2

Etiketler Arda Güler milli maç Real Madrid arama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıta bir haftada ikinci çifte zam Akaryakıta bir haftada ikinci çifte zam FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e: ''Kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak'' MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e: ''Kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak'' Bakanlıktan cilt kanseri uyarısı: Bu saatlerde dışarıya çıkmayın Bakanlıktan cilt kanseri uyarısı: Bu saatlerde dışarıya çıkmayın Ünlü kozmetik mağazasında yine indirim kavgası Ünlü kozmetik mağazasında yine indirim kavgası Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu Çağla Şıkel bu seneki bikini sezonunu oğluyla bir örnek açtı Çağla Şıkel bu seneki bikini sezonunu oğluyla bir örnek açtı Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Taylor Swift'in favorisi tavuk döneri çıktı; sosyal medya yıkıldı Taylor Swift'in favorisi tavuk döneri çıktı; sosyal medya yıkıldı Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun
Ümit Özdağ'dan Hacı Yakışıklı'ya: ''Salak'' Ümit Özdağ'dan Hacı Yakışıklı'ya: ''Salak'' Merkez Bankası'ndan mevduat faizlerini yükseltecek hamle Merkez Bankası'ndan mevduat faizlerini yükseltecek hamle