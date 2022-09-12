Arda Turan futbola veda etti

Arda Turan profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Arda Turan yayınladığı duygusal veda videosuyla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

İŞTE O SÖZLER

"Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..."

VEDASINDA GALATASARAY SÖZLERİ

"Galatasaray'daki her anım benim için çok kıymetli. Galatasaray'a hep sevgiyle baktım. Ne olursa olsun. İşte ben, Arda... Sevgiyle yaşayan, bazen fevri, kazanmak için her şeyi veren, asla bel altı vurmayan, hile yapmayan Arda..."

"FATİH TERİM SİZİNLEYKEN HAYAT GÜZELDİR"

"Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti. Fatih Terim sizinleyken, hayat güzeldir."

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

SAYISIZ KUPA KALDIRDI

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

BARCELONA'DA 4 KUPA KAZANDI

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu. Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü. Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.