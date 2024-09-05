Arda Turan Leo Dubois içni hareket geçti
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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'i renklerine bağlıyor. Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Türkiye'de kalıyor.
ASBAŞKAN AÇIKLADI
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Leo Dubois ile anlaşma sağladı. Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaşma sağladıklarını ve imza atacaklarını söyledi.
İMZALAR ATILIYOR
Fatih Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. İmzaları atacağız." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından sarı-kırmızı takımdan ayrılmıştı.
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