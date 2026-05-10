Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Donetsk 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!

Teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde zaferini ilan etti! SC Poltava'yı 4-0 mağlup eden Shakhtar, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında SC Poltava'ya konuk olan Shakhtar Donetsk, sahadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, bu galibiyetle puanını 66’ya çıkararak rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı.

Zirka Stadyumu'nda oynanan müsabakada Shakhtar Donetsk'e şampiyonluğu getiren goller peş peşe geldi. Perdeyi 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv açarken; ikinci yarıda vites yükselten konuk ekipte Isaque Silva (55' ve 61') ile Lassina Traore (67') skoru belirledi.

Sahadan 4-0 galip ayrılan Shakhtar, böylece son 4 yıldaki 3'üncü, tarihindeki ise 16'ncı şampiyonluk kupasını müzesine götürmeye hak kazandı.

Kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıma başarısı gösteren Turan, Ukrayna'daki ilk yılında en üst lig şampiyonluğu yaşadı.

 

 

