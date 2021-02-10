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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Arda Turan'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
"GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."
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