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  4. 10 Şubat 2021 17:14

Arda Turan'a 2 maç ceza

PFDK, yaptığı açıklamayla soyunma odasında Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulunan Arda Turan'a 2 maç ceza verdi.

Arda Turan'a 2 maç ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Arda Turan'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

"GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."
 
 

Arda Turan
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