Arda Turan'dan hayranlarını üzecek flaş karar
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında geri dönen Arda Turan, gelecek için planlarını yapıp kararını verdi.
Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, 37. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAYACAK
Takvim'de yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcunun 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından jübile kararı ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.
FUTBOLU BIRAKIYOR
Arda Turan'ın Adana Demirspor önünde son kez Galatasaraylı taraftarların önüne çıkarak, çok uzun yıllar terlettiği formaya veda edeceği öğrenildi.
DUYGUSAL VEDA
Alınan bilgilere göre teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor maçının son bölümünde Arda'yı oyuna alacak ve Nef Stadı'nda duygusal bir veda yaşanacak.
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