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Arda Turan'dan teknik direktörlük için ilk adım

Arda Turan'dan teknik direktörlük için ilk adım
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Bir dönem Barcelona'da da forma giyen son olarak Galatasaray forması giydikten sonra yeşil sahalara veda eden Arda Turan, teknik direktör olabilmek için eğitimlere başladı.

Arda Turan, teknik direktör olabilmek için eğitimlere başladığını duyurdu. Turan, ilk adımı atarak antrenörlük için çalışmalara başladı

Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'na katıldığını açıkladı.

Turan, daha önce yaptığı açıklamada İspanyol teknik direktör Josep Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiği anlayışı Galatasaray’a uygulamak istediğini söylemişti.

BURAK YILMAZ VE SEMİH KAYA DA VAR

Turan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen hızlandırılmış kursa, bazı eski futbolcuların da katılacağı öğrenildi. Bu isimler arasında Burak Yılmaz ve Semih Kaya da bulunuyor.

Etiketler arda turan
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