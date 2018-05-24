Arda Turan'ın cezası 16'dan 10 maça düşürüldü !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan’a verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezasını, 10 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası olarak değiştirdi.

TFF’den yapılan açıklamada:

“Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK’nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

– Duruşma talebinin reddine,

– PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan, kırmızı kart gördüğü Demir Grup Sivasspor maçının ardından takımının çıktığı Antalyaspor ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyemeyerek cezasının iki maçını çekmiş olurken, deneyimli futbolcu gelecek sezon 8 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.