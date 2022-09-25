Arjantin Milli Takımı kaynıyor: Lionel Messi takım arkadaşına tokat attı

Arjantin milli takımında Lionel Messi ile Rodrigo de Paul arasında son idmanda kavga çıktığı iddia edildi.

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere ara verilen bu süreçte kamp için ABD'ye giden Arjantin Milli Takımı'nda kazan kaynıyor. Arjantin, Honduras ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HONDURAS MAÇI KARIŞTI

Takım kaptanı Lionel Messi'nin 2 gol attığı ve performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada gerginlik de yaşandı. Honduras takımından bir oyuncu, Messi'ye sert bir faul yaptı. Bu faul sonrasında Arjantinli oyuncular Honduraslı oyuncunun üzerine yürüdü ve saha bir anda karıştı. Arjantinli oyuncuların Messi'yi savunması sosyal medyada gündem oldu.

ANTRENMANDA KAVGA ÇIKTI

Bu karşılaşmadan önce Arjantin Milli Takım kampında yaşanan bir olay gündeme geldi. İddialara göre; Honduras müsabkasının öncesinde Lionel Messi ile Rodrigo De Paul antrenmanda kavga etti.

MESSI TOKAT ATTI

Messi'nin yaşanan gerginlikte Rodrigo De Paul'e tokat attığı öne sürüldü. İkili arasında yaşanan gerginliği takım arkadaşları önledi.

"APTAL MISIN MESSI?"

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Rodrigo De Paul, Messi'ye "Sen aptal mısın Messi?" şeklinde seslendi. Messi'nin de bu sataşmanın ardından Paul'a tokat attığı ifade edildi. Bu hareketin ardından iki oyuncu arasında gerginlik yaşandığı ve daha sonra Paredes'in araya girerek oyuncuları uzaklaştırdığı kaydedildi.

Honduras maçında ise Messi'ye yapılan sert faulden sonra arkadaşını koruyan ilk isim ise Rodrigo De Paul oldu ve daha sonra Paul "Messi kaptanınız olduğu zaman onun için savaşa bile gidersiniz." açıklamasını yaptı.