Arsenal'den Mbappe'ye çılgın teklif !

Monaco’nun 18 yaşındaki futbolcusu Kylian Mbappe için Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerle mücadele eden Londra ekibi, Kırmızı-Beyazlılar’a 145 milyon Euro’luk (583 milyon TL) astronomik bir teklif yaptı.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mbappe’nin sosyal medya hesabından Monaco yazısını silmesi de iddiaları güçlendirdi.

Monaco’dan açıklama

Fransız devinin teknik direktörü Leonardo Jardim, genç oyuncunun transferi hakkında konuştu. Yetenekli futbolcunun, takımda kalması gerektiğini söyleyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, “Mbappe, çok yetenekli bir futbolcu. Bizimle beraber devam etmesini istiyorum ancak bu mümkün olmayabilir. Her zaman iyi futbolcularınızı takımda tutamazsınız” dedi.