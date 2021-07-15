Arsenal'in yıldızının göbeği sosyal medyada tepki çekti

Arsenal'de forma giyen Willian'ın fazla kiloları İngiltere'de gündeme oturdu. 32 yaşındaki Brezilyalı'nın hazırlık maçında verdiği görüntü Ada'da olay yarattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal yeni sezon hazırlıkları kapsamında İskoç Ligi takımlarından Hibernian ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Easter Road’da oynanan hazırlık maçında Arsenal’ın yıldız ismi Willian’ı görenler hayretler içerisinde kaldı.

32 yaşındaki Brezilyalı golcünün aldığı fazla kilolar nedeniyle yaptığı göbek büyük bir şaşkınlık yarattı. Mücadelenin 23. dakikasında yakın çekimde ekrana getirilen Willian’ın o görüntüsü sosyal medyada büyük gündem oldu.



Fazla kilolarına tepki yağdı

Arsenal’a transfer olduğu günden bu yana performansıyla sürekli eleştirilerin hedefi haline gelen deneyimli oyuncunun kötü bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünen İngiliz taraftarlar yıldız oyuncuya fazla kiloları nedeniyle tepki gösterdi.

2020’nin Ağustos ayında Chelsea’den bedelsiz olarak transfer edilen Willian Arsenal formasıyla 37 maçta sadece 1 gol ve 7 asist üretti. Aldığı maaş üzerinden eleştirilen Willian’ın göbekli hali açtığı İtalyan restoranı ile bağdaştırılınca ortaya ilginç bir hikaye çıktı.