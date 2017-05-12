Arsinspor - Mardinspor maçı için flaş karar !

Tarih; 30 Nisan 2017... Yer; Erzurum Kazım Karabekir Stadı... Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) başarılı olup 3. Lig'e çıkma terfi maçlarına katılmayı hak eden Arsinspor ile Mardinspor karşılaşıyor.

Maçın 52. dakikasında Abdul Razzak Omar'ın golüyle Arsinspor 1-0 öne geçiyor. Bitime 9 dakika kala Yavuz Erdi Köksal durumu eşitliyor ve uzatmalara geçiliyor. Uzatmalar da 1-1 sonuçlanınca penaltı atışları başlıyor.

Mardinsporlu oyuncu Suat Mutlu, penaltılarda durumu 8-7 takımı lehine getiriyor.. Ve yaşadığı gol sevincinin ardından ortalık karışıyor. İki takım futbolcuları, kulübedeki sorumlular birbirine giriyor. Sahada herkes birbirini kovalamaya başlıyor ve güvenlik önlemleri de kavgayı bitirmeye yetmiyor. Maçın hakemi Burak Taşkınsoy, maçı tatil ettiğini açıklıyor.

Buraya kadar her şey normal! Asıl hikaye ise yeni başlıyor!

Ve sıra alınan şenlik gibi kararda!

Türkiye Futbol Federasyonu; Mardinspor-Arsinspor maçının kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar verdi. Maçın oynanacağı stadın ve saatinin ise daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Şimdi ne olacak?

1- İki takım yöneticileri, taraftarları, teknik adamları ve futbolcuları; TFF'nin belirleyeceği şehre gidecek ve belirlenen saatte hazır olacak.

2- Penaltı atma sırası Arsinspor'da... Arsinli futbolcu vuruşu gole çeviremezse; maç bitecek ve Mardinspor 3. Lig'e yükselecek.

3- Arsinsporlu futbolcu, penaltıyı gole çevirirse, seri penaltı atışlarına devam edilecek. Ancak burada da bir sıkıntı söz konusu; Arsin kalecisi Ercan Ezgi'nin burnunun kırık olduğu söyleniyor. İki takım da maçta 1 oyuncu değişikliği yapmıştı. Fakat özel bir durum söz konusu ve penaltıların sonuna gelindiği için, yedek kalecinin oyuna girip giremeyeceği de belirsiz!

4- AFDK, Arsinspor'dan 1, Mardinspor'dan ise 3 futbolcuya tedbir kararı koydu. Bu oyuncuların akıbeti ne olacak? Sıra tekrar onlara gelirse penaltı atabilecekler mi?

İki kulüp ve 4 futbolcu disiplinde!

8 Mayıs 2017 oturumunda 'eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanması'na hükmeden Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), 9 Mayıs Tarih ve 100 Sayılı toplantısında ise şu kararları veriyor:

1- Arsin Spor Kulübü hakkında: 30.04.2017 tarihinde oynanan Mardin 47 Spor-Arsin Spor BAL Play Off müsabakasında varsa olaylara ilişkin görüntülerin ve saldırıya uğradığı iddia olunan futbolcuya ilişkin tıbbi raporların istenmesine...

2-Abdul Razzak OMAR (Arsin Spor Klb. Fut.) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...

3-Murat BARÇİN (Arsin Spor Klb. Yön.) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...

4-Mardin 47 Spor Klb. hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine...

5-Mehmet ŞİMDİ (Mardin 47 Spor Klb. Fut.) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...

6-Suat MUTLU (Mardin 47 Spor Klb. Fut.) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...

7-Selman KAPLAN (Mardin 47 Spor Klb. Fut.) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...

8-M.Beşir ÇAMURDAŞ (Mardin 47 Spor Klb. Yön.) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...

9-Abdulbaki AVCI (Mardin 47 Spor Klb. Sağlık Görevlisi) hakkında; CD görüntülerinin incelenmesine, (02.05.2017 Tedbirli)...