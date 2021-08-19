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Aslanlar tur şansını İstanbul'a bıraktı

Aslanlar tur şansını İstanbul'a bıraktı

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la karşı karşıya geldi. Fazla pozisyonun olmadığı maçta Galatasaray yakaladığı bazı net fırsatlardan da yararlanamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Helsinki'nin tek golünü ise 54. dakikada Lauenborg kaydetti. 1-1'lik skorun ardından sarı-kırmızılılar, tur umutlarını İstanbul'daki maça bıraktı.

Etiketler galatasaray tur tur şansı renders
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