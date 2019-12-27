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  4. 27 Aralık 2019 23:24

Atiba Hutchinson: Heykelimin dikilmesinin konuşulması çok özel, çok büyük bir konu

4-1 kazanılan Gençlerbirliği maçına attığı gol ve yaptığı 3 asistle damga vuran Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Heykelinin dikilmesiyle ilgili konuşan Atiba, Bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu...

Atiba Hutchinson: Heykelimin dikilmesinin konuşulması çok özel, çok büyük bir konu
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Önce Gençlerbirliği maçını değerlendiren Atiba, "Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle ikinci yarıda iyi işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. İlk gol buzu kırdı. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık. Gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi, bunu başarmak da güzel oldu" dedi.

"HEYKEL OLAYINI DUYDUM"

Heykelinin dikilmesi gündemde olan tecrübeli oyuncu, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

N'KOUDOU: F.BAHÇE MAÇINDA OYNAMAM RİSKLİ OLABİLİRDİ

Maçta 1 gol atan Georges-Kevin N'Koudou ise "Bir sakatlık geçirdim ve o sakatlık oyun ritmimi etkiledi. Şükür ki çok ciddi bir sakatlık değildi. Fenerbahçe maçında 11 oynamam riskli olabilirdi, yüzde yüz değildim. Bu akşam elhamdülillah, kazandık. Ben de golle katkıda bulundum. Golde Atiba'nın da çok büyük emeği var, onun da altını çizmek lazım. Kaptan, maçın adamı" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş , Atiba Hutchinson , beşiktaş gençlerbirliği
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