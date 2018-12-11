Atiba: Şenol Güneş bizim için baba gibi

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan "Atiba ile Anılar"a konuk olan Hutchinson "Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım ve kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya Beşiktaş kaptanı olarak çıktığı anı "Unutulmaz" olarak niteleyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı taraftarların kendisi için yaptığı "Ahtapot" benzetmesini de değerlendirdi.

35 yaşındaki futbolcu "Benim için 'Ahtapot' benzetmesini taraftarlarımız çıkardı. Çok da güzel oldu, hoşuma gitti. Oyuncu olarak beni çok iyi tarif ediyor: Çalışkanlığım, ayaklarımla her yana uzanabilmem, top çalmam, alanı kapatmam. Benzetme tam yerine oturdu, çok da güzel oldu" dedi.

