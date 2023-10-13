Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri gecenin sonuçları
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftası dün akşam başlarken D Grubu'nda yer alan A Millilerimiz, Hırvatistan'ı Hırvatistan'da 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün gecenin sonuçları...
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ilk gününde 8 maç oynandı.
A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. A Millilerimiz, maçın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 yendi ve kendi grubunda liderlik koltuğuna oturdu.
Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis kaydetti.
Bu sonuçla Ermenistan 7 puanda kalırken, Letonya 3 puanla son sırada yer alıyor.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İspanya-İskoçya: 2-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4
D Grubu:
Letonya-Ermenistan: 2-0
Hırvatistan-Türkiye: 0-1
E Grubu:
Arnavutluk-Çekya: 3-0
Faroe Adaları-Polonya: 0-2
I Grubu:
Andorra-Kosova: 0-3
Belarus-Romanya: 0-0
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