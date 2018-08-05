Avrupa kupalarında kura heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak.

"Şampiyonlar rotası" ve "Lig rotası" şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Lig rotasında yer alan eşleşmeler, Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehirile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri ise TSİ 14.30'da belli olacak.