Avrupa Süper Ligi kulüpleri o oyunda yer almayacak!

Avrupa Süper Lig kulüpleri, FIFA 22'den itibaren FIFA video oyunu serisinde yer almayacaklarını açıkladı.

12 dev kulüp tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi'nin etkileri büyümeye devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi'nde yer alacak kulüpler, önümüzdeki sene piyasaya çıkacak olan FIFA 22'den itibaren FIFA video oyunu serisinde yer almayacaklarını açıkladı.

Oyunla ilgili son gelişmelerin bu yaza kadar belli olması bekleniyor.