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Avrupa'da en çok seyirciyle oynayan takımlar belli oldu

Avrupa'da en çok seyirciyle oynayan takımlar belli oldu
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Avrupa'da geçen sezon 16 kulüp toplamda 1 milyon seyirci barajını geçti. İşte UEFA'nın maç başına ortalamada en yüksek seyirci sayısına ulaşan takımlar listesi...

UEFA, Avrupa futbolunda geçen sezonun seyirci raporunu yayımladı. BBC'nin aktardığına göre Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, maç başına 81 bin 305 seyirci ile lig maçlarında en yüksek ortalamaya sahip takım oldu.

Premier Lig'de geçen sezon tarihinin en kötü performansını sergileyen Manchester United'ın lig maçlarında toplam 1 milyon 397 bin 148 seyirci ile Avrupa'da iç sahada en yüksek seyirci sayısına ulaşan takım olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund, tüm kupalardaki seyirci sayısı dahil edildiğinde listenin zirvesinde yer alırken toplamda 16 takım iç saha maçlarında 1 milyon seyirci barajını geçti.

İşte Avrupa'da geçen sezonun iç saha maçlarında en yüksek seyirci sayısına sahip takımlar:

 1. Signal Iduna Park - Borussia Dortmund | 1 milyon 951 bin 745 seyirci

2. San Siro - Milan | 1 milyon 860 bin 825

3. Old Trafford - Manchester United | 1 milyon 834 bin 291

4. Santiago Bernabeu - Real Madrid | 1 milyon 805 bin 825

5. Giuseppe Meazza - Inter | 1 milyon 728 bin 562

6. Allianz Arena - Bayern Münih | 1 milyon 725 bin

7. Olimpiyat Stadyumu - Roma | 1 milyon 689 bin 173

8. Civitas Metropolitano - Atletico Madrid | 1 milyon 642 bin 17

9. Anfield - Liverpool | 1 milyon 608 bin 368

 10. Londra Stadyumu - West Ham United | 1 milyon 572 bin 997

Etiketler en çok seyirciyle oynayan takımlar UEFA
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