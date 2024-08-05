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Avrupa'da kura günü: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa'da kura günü: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir için Avrupa'da kura günü.... İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Dinamo Zagreb, Hırvatistan
Kızılyıldız, Sırbistan
Young Boys, İsviçre
Malmö-PAOK eşleşmesi galibi
Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Slavia Prag - Union SG galibi
Dinamo Kiev - Rangers galibi

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlub
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu 

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlub
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi

Etiketler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor rams başakşehir Fenerbahçe
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