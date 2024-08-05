Avrupa'da kura günü: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir için Avrupa'da kura günü.... İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Dinamo Zagreb, Hırvatistan

Kızılyıldız, Sırbistan

Young Boys, İsviçre

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlub

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Botev - Zrinjski galibi

Maribor - Vojvodina galibi

Petrocub - New Saints mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split galibi

Osijek - Zira galibi

Kİ - Borac Banja Luka mağlubu

Trnava - Wisla Krakow galibi

Ararat - Puskas Akademia galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Mirren - Brann galibi

St Gallen - Slask Wroclaw galibi

Auda - Drita galibi

Celje - Shamrock Rovers mağlub

Hacken - Paide galibi

Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu

CSKA 1948 - Pafos galibi

Paks - Mornar galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah galibi