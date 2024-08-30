Avrupa'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra play-off turunda sahasında Lugano'yu 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

Trabzonspor'un St. Gallen'e elenmesinin ardından Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz oldu.

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

FİKSTÜR

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler:

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, Paok, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş

3. Torba: Qarabağ, Galatasaray, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö

4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg

Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler:

1. Torba: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, LASK Linz, Real Betis

2. Torba: Başakşehir, Molde, Legia Varşova, Heidenheim, Djurgarden, Apoel, Nicosia

3. Torba: Rapid Wien, Omonia, HJK Helsinki, Vitoria Guimaraes, Astana, Olimpia Ljubljana

4. Torba: Cercle Brugge, Shamrock Rovers, The New Saints, Lugano, Hearts, Mlada Boleslav

5. Torba: Petrocub, St. Gallen, Panathinaikos, Backa Topola, Borac Banja, Jagiellonia

6. Torba: Larne, Dinamo Minsk, Celje, Pafos, Vikingur, Noah

AA