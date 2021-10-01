  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Aykut Kocaman'dan istifa kararı

Aykut Kocaman'dan istifa kararı

Aykut Kocaman'dan istifa kararı

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman kötü gidişatın ardından, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMASI
Kötü durumda olduklarını söyleyen Kocaman, "8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil, bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." ifadelerini kullandı.

Maç ile ilgili de değerlendirme yapan tecrübeli hoca, "Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Karagümrük bizimle oynadı. Özellikle ilk yarıda A'dan Z'ye oyunun hakimiydiler, tebrik ediyorum hocayı ve tüm takımı. Oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük'ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi göründük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı. 2. yarıda çırpınışımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın pek anlamı yok." dedi.

Etiketler aykut kocaman istifa karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pentagon tüm dünyaya duyurdu: ABD ordusunda neler oluyor?
Fotoğraftaki garipliği bulunuz! Şarkıcı Linet sosyal medyanın diline düştü
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ile CHP'nin oyları artık kafa kafaya
9 ay boyunca hamile olduğunu anlamadı, tuvalette doğurdu
Erdoğan: ''Milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır''
Öğretmenliği bırakan güzel yogacı, erkeklere cinsel tatmin yollarını öğretiyor
1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
260 kadını taciz eden zanlıdan şoke eden ifade
Koronavirüs ilacında ilk sonuçlar geldi
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan korkunç ifade