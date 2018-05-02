Aykut Kocaman'ı bekleyen 3 ihtimal ! 50 milyon Euro...

Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybedeceğini düşünen Aykut Kocaman, şampiyonluğa inanıyor ancak Devler Ligi'ni de makul hedef olarak görüyor. Türkiye Kupası ise telafi anlamı taşıyor.

İşte Kocaman’ın aklında 3 ihtimal;

1- Aykut Kocaman, G.Saray'ın Beşiktaş'ı yenmesiyle Fenerbahçe'nin 3. sıraya yükselmesini, “Zirvede puan kayıpları olacağını söylemiştim” şeklinde karşıladı. Kalan üç haftada durumun değişebileceğine inancını da toplantılarda dile getiren Kocaman, “Biz kazanıp bekleyeceğiz. Şampiyonluk şansımız hiç de az değil. Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetmesi mucize olmaz” diyor.

2- Fenerbahçe teknik heyetinin bir diğer hedefi ise Şampiyonlar Ligi. Şampiyonluğun gelmemesi halinde en kötü şartlarda ikinci olmak Aykut Kocaman ve öğrencilerinin aklının bir köşesinde yer alıyor. 2009'dan beri hasret kalınan ‘devler arenasının' prestij yönüne ve mali getirisine, yönetim kanadından da büyük önem veriliyor. Taraftar ve UEFA gelirleri açısından lig 2'nciliği 45-50 milyon Euro anlamı taşıyor.

3- Süper Lig kadar Türkiye Kupası da Aykut Kocaman'ın hedefinde. Beşiktaş'ın kupa maçına çıkacağına dair ifadeler kullanan Kocaman, önce rövanş derbisini ardından da finali kazanmanın planlarını yapıyor. Kurt hoca, “Çifte kupa şansımız var. Ancak dağıtılan iki kupadan birini almak da kötü bir tablo olmaz. Türkiye Kupası da önemli bir hedefimiz” görüşünde.