  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ayrılacağı konuşulan Jorge Jesus'tan o iddialara cevap

Ayrılacağı konuşulan Jorge Jesus'tan o iddialara cevap

Ayrılacağı konuşulan Jorge Jesus'tan o iddialara cevap
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar gündemi sarsmıştı.

"UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Portekizli çalıştırıcı, Brezilya basınına yaptığı açıklamada "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri, ayrılık olarak algılanan Jorge Jesus'tan konuya dair yeni bir açıklama geldi.

"GÜNDEMİMDE AYRILIK YOK"

Ayrılık yorumlarından rahatsız olduğunu söyleyen Jesus, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var." dedi.



YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Resmi Instagram hesabından bir video paylaşan Portekizli teknik direktör, paylaşımın açıklama kısmına, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe jorge jesus jesus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan, deprem bölgesinde protesto edildi
Kış geri döndü! Mart ayında kar sürprizi
Reuters bu seçim anketi sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı
AK Parti'den 3 dönem kuralı açıklaması
KADES ihbarına giden polislere saldırı! Mahalle savaş alanına döndü
Kız arkadaşıyla dudak dudağa pozları olay olan Kısmetse Olur'un güzeli Melis'ten şok iddia
İstanbul'da vahşet! Döverek öldürüp, cesedini site parmaklıklarına astılar
400 bin TL'nin altında 3 model kaldı: İşte en ucuz otomobil fiyatları...
Prof. Dr. Ahmet Ercan ''deprem beklemiyorum'' dediği illeri tek tek açıkladı
Kızılay'a çok ağır sözler: ''Ulan o kan senin babanın kanı mı ?''