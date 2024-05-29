Aziz Yıldırım Mourinho için tarih verdi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını belirterek, Mourinho'nun Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı.

Seçim sürecinin devam ettiği Fenerbahçe'de, başkan adayı Aziz Yıldırım, merak edilen Jose Mourinho görüşmelerine dahil açıklamalarda bulundu.

MOURINHO İÇİN TARİH VERDİ

Aziz Yıldırım konuşmasında; "Cumartesi günü Mourinho ile görüşeceğim. Bir problem yok ama eğer anlaşırsak, önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğim." dedi.

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM, NE İÇ NE DIŞ GÜÇ KİMSE DURDURAMAZ"

Yıldırım açıklamalarının devamında şu açıklamalarda bulundu:

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geliyorum. Önümüzdeki sezon ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz. Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah."