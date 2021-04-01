Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu: Galatasaray adına utandım

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bozup gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 20 sene başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2018 yılında koltuğunu Ali Koç'a devretmişti. Fenerbahçe'ye ilişkin herhangi bir konu hakkında konuşmayan Yıldırım, uzun süren sessizliğini bozdu. A Spor'da Ahmet Selim Kul'a konuşan eski başkan, gündemdeki birçok konuyu değerlendirdi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"BENİM ÜZERİMDEN SAVAŞ AÇMAK APTALLIKTIR"

"3 senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray Kulübü Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir isim üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. Bu savaşı açarsanız kaybedersiniz. 2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum."

"YALAN SÖYLÜYORLAR, MÜRACAAT ETMEDİK"

"Bu şampiyonluk konusunda ben yayın hakları için itiraz ettim. Bugün Türker Aslan'ı dinledim, 'Biz karar verdik. Müracaat reddedildi' diyor. Yalan söylüyorlar. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Ret falan yok. Hafızalarında geçmiş yok. Sen Beşiktaş adına nasıl karar verdin? Zaten benim konuşmam 2017'de. Bursa'nın şampiyonluğundan da bahsettim."

"FETÖ GİBİ KONUŞMAMI KESMİŞLER ÖYLE VERMİŞLER"

"Bugün Galatasaray TV'yi izlerken Galatasaray adına utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar sonra da 'Aziz Yıldırım böyle böyle dedi' diyorlar. Beni içeriye çekmesinler... Ben Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin yanındayım. Bunu Galatasaray camiasını kafasına soksun."

"FENERBAHÇELİLER BÖLÜNMESİN"

Bir diğer konu da Fenerbahçe Cumhuriyeti. Biz bunu sporun cumhuriyeti olarak söyledik. Bu ülke tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fenerbahçeliler bölünmesinler. İdare edenler de akıllı strateji uygulasınlar ve çalışsınlar. Onlara mesajım bu.